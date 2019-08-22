ФК "Черноморец" работает штатно после возбуждения уголовного дела

О возбуждении уголовного дела представитель МВД сообщил в четверг. Матч третьей лиги между командами "Чайка" и "Черноморец" прошел в мае. В Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления.

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Черноморец" из Новороссийска после возбуждения полицией уголовного дела по факту оказания противоправного влияния на результаты футбольного матча с командой "Чайка" из Ростовской области работает в штатном режиме, готовится к очередной календарной игре, каких-либо обвинений в адрес клуба не предъявлено, сообщил ТАСС генеральный директор клуба "Черноморец" Виталий Бут.

"Происходят обычные оперативные мероприятия, как мы понимаем. Нам ничего не известно о том, на основании чего возбуждено дело, в адрес клуба со стороны следственных органов полиции никаких обращений не поступало, опросы сотрудников не проводились, нам никаких обвинений не предъявлялось. Мы работаем в обычном режиме, вчера мы выиграли матч с "Армавиром", команда готовится к следующей игре", - сказал Бут.

В среду команда одержала победу со счетом 3:0 в 1/32 финала Кубка России. Следующую игру "Черноморец" проведет 25 августа в рамках шестого тура зоны "Юг" третьей лиги. Новороссийцы примут команду "Краснодар-3".

Неспортивная игра

Как было установлено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) 7 июня, 13 мая перед матчем "Чайки" и "Черноморца" гендиректор клуба ПФЛ "Урожай" Дмитрий Градиленко дал 500 тыс. рублей игрокам и главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову. Деньги должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения за победу в игре.

Первый тайм завершился со счетом 1:1, но в перерыве игроки "Черноморца" Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от 1 до 2 млн рублей от неустановленных лиц, чтобы повлиять на игру команды и потерпеть поражение в матче. Во второй половине встречи "Черноморец" стал проигрывать "Чайке", таким образом, были нарушены условия внегласной договоренности Градиленко и Дышекова. Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство среди их партнеров, что также вызвало стычки внутри команды во время игры и в подтрибунном помещении. "Чайка" выиграла встречу со счетом 3:1, что в концовке чемпионата позволило клубу обойти "Урожай" в турнирной таблице на три очка, занять первое место по итогам чемпионата и завоевать право на участие в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

После матча президент РФС Александр Дюков обратился к МВД с просьбой провести расследование по поводу возможного неспортивного характера матча. Были проведены психо-физиологические исследования с использованием полиграфа, от которого отказались Пуляев, Резников и Юдин. В заключении экспертиз было указано, что действия игроков имели неспортивный характер и вызывают сомнения в честной борьбе. По итогам заседания КДК Градиленко и Дышекову запретили заниматься футбольной деятельностью на один год, а Пуляев, Резников и Юдин были отстранены от футбола на три года.