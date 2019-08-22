В городе Белово в Кузбассе открылся ледовый дворец

ТАСС, 22 августа. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с искусственным льдом открылся в городе Белово Кемеровской области. Объект был построен менее чем за десять месяцев, сообщил в четверг журналистам глава города Алексей Курносов.

В Белово проживают порядка 75 тыс. человек. ФОК рассчитан на жителей центральной части города, а также поселков Бачатский, Новый Городок, Бабонаково и третий микрорайон, где всего проживают порядка 5 тыс. человек.

"В августе прошлого года в результате встречи губернатора Кузбасса Сергей Цивилева и генерального директора Уральского горно-металлургического комбината Андрея Козицына появился проект строительства ФОК - ледового дворца на территории поселка Бачатский (входит в состав города). Здесь никогда не было льда, есть один спортзал, он был переполнен, огромное количество детей и молодежи занимается спортом. Проект был реализован практически за 10 месяцев. В декабре здесь начинали копать котлован, а сегодня открываем наш дворец", - сказал мэр, добавив, что в зале, помимо искусственного льда, будет и волейбольный зал, и зал для профессиональных занятий тяжелой атлетикой.

Как отметил Козицын, в столь короткие сроки комплекс был построен благодаря организованной работе властей и компании. В новом комплексе планируется проводить всероссийские и региональные соревнования по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а также матчи Ночной хоккейной лиги. Будут действовать детские секции хоккея с мячом и фигурного катания. Ранее в городе ледовыми видами спорта можно было заниматься лишь в спорткомплексе "Грамотеинский".