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Бокс

Семь тысяч зрителей посетят бой Ковалев - Ярд в Челябинске

Поединок состоится 24 августа
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Семь тысяч зрителей посетят поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"В кассах осталось только 60 билетов. Общая вместимость составит семь тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Поединок между Ковалевым и Ярдом пройдет 24 августа в Челябинске на арене "Трактор".

На счету 36-летнего россиянина 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. 28-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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