Тренер сборной России по волейболу Бузато примет участие в чемпионате Европы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато заявлен на чемпионат Европы и будет принимать участие в турнире. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Бузато летит с командой на чемпионат Европы и будет принимать участие в турнире", - сказал собеседник агентства.

В начале августа Международная федерация волейбола (FIVB) получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на оскорбительный жест Бузато, показанный после победы сборной России 4 августа в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Позднее FIVB открыла дисциплинарное дело в отношении итальянского специалиста.

Чемпионат Европы пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября.