СМИ: голкипер ФК "Краснодар" Сафонов попал в сферу интересов немецкого "Байера"

ТАСС, 22 августа. Вратарь российского футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов попал в сферу интересов немецкой команды "Байер". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Fussballinfo.

По информации источника, руководство немецкого клуба ищет молодого вратаря, который мог бы заменить Лукаша Градецкого. Отмечается, что 20-летний Сафонов является приоритетным кандидатом, однако немецкую команду не устраивает цена на игрока. Утверждается, что руководство "Байера" не готово к столь серьезным тратам.

Контракт футболиста с "Краснодаром" рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €6 млн.

Сафонов является воспитанником "Краснодара", за основную команду он дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне голкипер провел восемь матчей во всех турнирах, пропустив 11 голов.

"Краснодар" в чемпионате России идет на третьем месте, имея в активе 13 очков. В следующем туре команда в домашнем матче сыграет против московского "Локомотива" 24 августа. "Краснодар" в среду на выезде проиграл "Олимпиакосу" со счетом 0:4 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 27 августа.