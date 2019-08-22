БК ЦСКА может провести два домашних матча Евролиги за границей

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность проведения двух домашних матчей предстоящего сезона Евролиги за границей из-за занятости арен в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Андрей Ватутин.

В четверг стало известно, что арена "Мегаспорт" и УСК ЦСКА не смогут принять домашние игры армейцев против итальянского клуба "Олимпия Милан" (26 декабря) и греческого "Панатинаикоса" (3 января).

"У нас действительно пока нет решения, где проводить домашние матчи Евролиги с "Миланом" и "Панатинаикосом", "Мегаспорт" занят ледовым шоу Татьяны Навки, в УСК ЦСКА, который формально нам не принадлежит, в эти сроки состоится похожее новогоднее мероприятие, - сказал Ватутин. - Мы еще в июне сообщали Евролиге, что если на эти даты нам выпадут домашние матчи, то у нас будет проблема с ареной, но календарь составляется с учетом интересов 18 команд. В Москве в эти даты нет свободных арен, удовлетворяющих требованиям Евролиги, поэтому вынуждены искать площадку за пределами столицы, рассматриваем варианты как в России, так и за ее пределами, поэтому будем рады предложениям от других городов".

"Основное требование [Евролиги] - арена вместимостью не меньше семи тысяч мест, постараемся не покидать европейский континент, но, как говорится, возможны любые варианты, выбор места проведения должен быть утвержден Евролигой", - добавил президент ЦСКА.

Действующий победитель Евролиги ЦСКА начнет новый розыгрыш турнира 4 октября гостевым матчем против испанской "Валенсии".