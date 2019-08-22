Чалов, Игнатьев и Сулейманов вошли в состав молодежной сборной РФ на игры отбора ЧЕ-2021

ТАСС, 22 августа. Нападающий ЦСКА Федор Чалов, форвард "Краснодара" Иван Игнатьев и его одноклубник полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов вошли в состав молодежной сборной России на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Сербии и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Команда соберется 1 сентября на базе в Новогорске, 4 сентября отправится в Саранск. 7 сентября россияне вылетят в Софию.

Всего в состав включены 23 футболиста: вратари - Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники - Юрий Горшков ("Чертаново"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Локомотив"), Николай Рассказов ("Спартак"), Данил Степанов ("Рубин"); полузащитники - Данил Глебов ("Ростов"), Артем Голубев ("Уфа"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Даниил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба - "Арсенал"), Леон Мусаев ("Зенит"), Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (оба - "Краснодар"), Роман Тугарев ("Локомотив"); нападающие - Вячеслав Грулев ("Динамо"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА).

Матч против сборной Сербии россияне проведут 6 сентября в Саранске, против команды Болгарии - 10 сентября в Софии. Также в отборочной группе 5 выступят сборные Польши, Латвии и Эстонии.