Отдельные допинговые нарушения не помешают паралимпийцам России выступить на Играх-2020

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Делегация сборной России на Паралимпийских играх в Токио будет насчитывать около 500 человек, из которых 300 - спортсмены. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии сборной команды России на Играх Павел Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Будут разыграны 540 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 11 комплектов медалей превышает программу Паралимпиады 2016 года.

"Делегация сборной России будет насчитывать 500 человек, из которых 300 - спортсмены", - сказал Рожков.

Национальная команда прилетит в Токио 18 августа. Ожидается, что российские паралимпийцы выступят в 18-21 виде спорта.

Последний раз сборная России выступала на летних Играх в 2012 году. В 2016 году ПКР был поражен в правах на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане они выступали в нейтральном статусе. --0--хч/ор