Каждый российский паралимпиец будет проверен на допинг минимум два-три раза до Игр-2020

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Каждый из российских паралимпийцев для участия в Играх 2020 года в Токио в течение шести месяцев до старта соревнований должен будет пройти проверку на допинг минимум два-три раза. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии сборной команды России на Играх Павел Рожков.

В феврале Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил права ПКР, что открыло сборной страны дорогу на международные соревнования. Еще в течение трех лет российские паралимпийцы должны будут находиться под особым контролем со стороны антидопинговых служб, что является ключевым условием полного восстановления прав национальной организации.

"За шесть месяцев до Игр каждый из российских паралимпийцев должен будет пройти допинг-контроль по два-три раза. Проверка будет проходить по линии Российского антидопингового агентства, Всемирного антидопингового агентства и Международного паралимпийского комитета", - сказал Рожков.

Шеф миссии сборной отметил, что наибольшее число проверок на допинг будет в пауэрлифтинге. "Но наши спортсмены могут проверяться еще чаще, что показало выступление на зимних Играх в Южной Корее, где наши спортсмены тестировались по шесть-семь раз", - отметил он.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Будут разыграны 540 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 11 комплектов медалей превышает программу Паралимпиады 2016 года.

Последний раз сборная России выступала на летних Играх в 2012 году. В 2016 году ПКР был поражен в правах на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане они выступали в нейтральном статусе.