Главный тренер сборной России по вольной борьбе Тедеев стал заслуженным тренером КЧР

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов присвоил главному тренеру российской сборной по вольной борьбе Дзамболату Тедееву звание "Заслуженного тренера КЧР". Об этом в четверг написал глава региона на своей странице в Instagram.

"С большим удовольствием присвоил Дзамболату Ильичу почетное звание "Заслуженный тренер Карачаево-Черкесской Республики. Его тренерский и наставнический труд заслуживает самых искренних слов уважения! Абсолютно уверен, что поднятый российский триколор ознаменует еще множество побед наших вольников, воспитанных под чутким грамотным руководством Дзамболата Ильича Тедеева", - написал Темрезов.

Тедеев родился в Цхинвале в 1968 году. Он занимал пост главного тренера сборной России по вольной борьбе с 2001 по 2012 год, затем, после перерыва, вновь вернулся на работу в 2016 году. Тедеев имеет звания чемпиона СССР 1991 года, победителя Кубка СССР в 1988, 1989 и 1990 годов, чемпиона Европы в 1993 году, заслуженного мастера спорта Украины и заслуженного тренера России. Под его руководством мужская сборная России по вольной борьбе ни разу не проиграла чемпионаты Европы и Олимпийские игры в командном зачете.