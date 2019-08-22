Болельщики выберут футбольных фристайлеров, которые будут представлять свои страны на ЧЕ

ТАСС, 22 августа. Болельщики выберут футбольных фристайлеров, которые представят свои страны на чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге.

Кандидатов, попавших в шорт-лист голосования, выбрали официальные фристайлеры турнира британка Лив Кук и норвежец Тобиас Бекс. Болельщики из этого списка определят двух победителей от каждого из 12 городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы. Выбранные фристайлеры будут участвовать в различных мероприятиях по ходу турнира, а болельщики, которые отдадут свои голоса, станут участниками розыгрыша призов, в числе которых билеты на финал или другие матчи турнира.

Победители конкурса будут объявлены через полтора месяца. Фристайл - вид спорта, суть которого заключается в выполнении трюков с футбольным мячом при помощи различных частей тела.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.