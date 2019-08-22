Томашевский выиграл Суперфинал чемпионата России по шахматам

ТАСС, 22 августа. Гроссмейстер Евгений Томашевский стал победителем мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир проходил в Ижевске и Воткинске Удмуртской Республики.

Томашевский в заключительной партии белыми фигурами одержал победу над Кириллом Алексеенко. Всего за 11 туров соревнований 32-летний Томашевский набрал семь очков.

В других партиях 11-го тура Владислав Артемьев белыми фигурами сыграл вничью с Александром Мотылевым, Алексей Дреев белыми фигурами проиграл Эрнесто Инаркиеву, Владимир Федосеев белыми фигурами обыграл Дмитрия Яковенко, Максим Матлаков белыми победил Александра Предке, Никита Витюгов сыграл вничью с Алексеем Сараной.

В мужском турнире участвовали 12 спортсменов. Призовой фонд мужского турнира составляет 6,5 млн рублей, победитель получит 1 млн.

В итоговой турнирной таблице Витюгов, Матлаков и Инаркиев набрали по 6,5 очка, Артемьев, Мотылев, Предке и Алексеенко - по 5,5, Дреев - 5, Федосеев и Сарана - по 4,5, Яковенко - 3,5.

Суперфинал проводится с 2004 года. В прошлом году победителем турнира стал Петр Свидлер. Наибольшее число побед в Суперфиналах одерживал Свидлер (4). Томашевский во второй раз стал победителем Суперфинала, впервые он победил в 2015 году. Также на его счету бронзовая медаль турнира в 2007 году.