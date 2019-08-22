Газзаев считает верным шагом вызов Чалова и Сулейманова в молодежную сборную по футболу

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает правильным решением вызов нападающих Федора Чалова, Ивана Игнатьева и полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова в состав молодежной сборной России на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Такое мнение Газзаев высказал ТАСС.

Тренерский штаб молодежной сборной огласил состав на матчи отбора чемпионата Европы - 2021 против команд Сербии (6 сентября, Саранск) и Болгарии (10 сентября, София) в четверг. В числе прочих в него вошли футболисты основных составов клубов Российской премьер-лиги - Чалов (ЦСКА), Игнатьев и Сулейманов (оба - "Краснодар").

"Это молодые игроки, которые не всегда играют в составе национальной сборной России, - сказал Газзаев. - Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что эти игроки помогут, я надеюсь, нашей "молодежке" удастся попасть на чемпионат Европы, мы там давно не были, и сегодня плеяда наших игроков - Сулейманов, Игнатьев, Чалов и все остальные - это серьезные футболисты, у нас появляется реальная возможность поучаствовать в чемпионате Европы. Я думаю, если наша молодежная сборная попадет на него, это будет серьезный шаг, поэтому я приветствую это решение".

Вызов Чалова, Игнатьева и Сулейманова с молодежную сборную означает, что указанные футболисты не смогут помочь основной сборной в ближайших матчах отбора на чемпионат Европы 2020 года. Команда Станислава Черчесова проведет игры против сборных Шотландии и Казахстана 6 и 9 сентября соответственно.

"Думаю, что там (в основной сборной - прим. ТАСС) достаточно серьезная конкуренция, а "молодежка" - это будущее нашей национальной команды. И для того, чтобы они чего-то добились, очень важно, чтобы они попали на чемпионат Европы и успешно там выступили. У первой сборной состав опробирован, там более опытные игроки. Первая сборная - это не эксперимент, так что это (вызов указанных игроков в молодежную сборную - прим. ТАСС) правильный шаг, потому как надо думать и об основной сборной, и о молодежной", - добавил собеседник агентства.