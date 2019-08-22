Тренерский штаб сборной России по футболу объявит состав на сентябрьские матчи 26 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу под руководством главного тренера Станислава Черчесова объявит состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана 26 августа. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

Со сборной Шотландии россияне сыграют 6 сентября, встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Против сборной Казахстана россияне сыграют 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе.

"Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа. Это наша стандартная практика - объявлять состав за неделю до сбора. Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб", - сообщил Владимиров.

За сборную России в сентябре не сыграют несколько игроков, которые на регулярной основе выступают в составе клубов Российской премьер-лиги. В состав молодежной сборной страны на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года вошли вратари Александр Максименко ("Спартак") и Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитники Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Сочи") и Николай Рассказов ("Спартак"), полузащитники Иван Обляков (ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар") и Роман Тугарев ("Локомотив"), а также нападающие Иван Игнатьев ("Краснодар") и Федор Чалов (ЦСКА). Соперниками россиян станут команды Сербии и Болгарии, игры пройдут 6 сентября в Саранске и 10 сентября в Софии соответственно.

"Начало сбора запланировано на 1 сентября, - отметил пресс-атташе национальной команды. - К полудню на базе в Новогорске соберутся игроки, чьи клубы сыграют в Российской премьер-лиге 30 и 31 августа, остальные приедут сразу после воскресных матчей дабы иметь больше времени для подготовки и восстановления. В полном составе команда проведет первую тренировку уже 2 сентября, 4 сентября запланирован вылет в Глазго".

После четырех отборочных матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).