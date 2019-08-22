Московское "Динамо" обыграло "Витязь" в первом матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" выиграл у подмосковного "Витязя" со счетом 4:1 в матче первого тура предсезонного турнира - Кубок мэра Москвы.

В составе "Динамо" отличились Игорь Полыгалов (22-я минута), Иван Игумнов (38), Михаил Григорьев (39) и Вадим Шипачев (51). Шайбу у "Витязя" забросил Алексей Макеев (3).

Другой матч первого тура между ЦСКА и "Спартаком" пройдет позднее в четверг. В субботу в матчах второго тура "Динамо" сыграет против "Спартака", "Витязь" встретится с ЦСКА.

Кубок мэра является традиционным предсезонным турниром, он проводится в 12-й раз, первый розыгрыш трофея прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и подмосковный "Витязь". "Динамо" выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза - "Спартак", в прошлом году победителем стало московское "Динамо". Рекорд результативности на Кубке мэра принадлежит "Спартаку" и "Крыльям Советов", которые в 2009 году сыграли со счетом 13:6 в пользу "Спартака".

Кубок мэра Москвы по хоккею проходит во дворце спорта "Мегаспорт" и завершится 25 августа.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом". "Витязь" на выезде сыграет с челябинским "Трактором", московское "Динамо" дома примет нижегородское "Торпедо", обе встречи пройдут 2 сентября.