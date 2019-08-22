Московское "Динамо" не будет приобретать новых хоккеистов до начала сезона

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" до начала нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будет подписывать контракты с новыми игроками. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.

В четверг "Динамо" объявило о подписании контрактов с нападающим Дмитрием Яшкиным и защитником Михалом Чайковски. Ранее состав столичной команды пополнили Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Дмитрий Огурцов, Сергей Бойков, Антон Васильев, Андре Петерссон, Павел Ткаченко, Игорь Полыгалов.

"На данный момент это те хоккеисты, с которыми мы будем входить в сезон. Но селекция никогда не заканчивается, потом будем смотреть", - сказал Меркулов.

"Переговоры по Яшкину шли довольно долго и сложно. Надо отдать должное "Сибири", они пошли навстречу, не стали затягивать процесс. Компенсацию за игрока мы выплатили достойную", - добавил генеральный менеджер "Динамо".

Защитник Чайковски прошлый сезон провел в составе "Динамо", после чего был отдан в "Автомобилист". "Почему Чайковски отдавали не могу сказать, было другое руководство. Пообщавшись с Владимиром Васильевичем [Крикуновым, главным тренером "Динамо"], я понял, что ему нужен этот игрок. У нас его пытались увести, но он у нас и будет помогать команде", - отметил Меркулов.

Также в межсезонье состав "Динамо" пополнил защитник Юрий Сергиенко. "Мы планируем обменять Сергиенко. К сожалению, по нашим умозаключениям, он не проходит в наш состав, мы будем искать ему новое место работы", - заключил Меркулов.

Крикунов одобрил

Крикунов назвал новичков команды Яшкина и Чайковски квалифицированными хоккеистами.

"Чайковски я хорошо знаю, но и Яшкин у нас обедни не испортит. Будет ли Яшкин играть в первом звене? У нас есть и [Даниил] Тарасов, и [Микс] Индрашис, есть люди, по ходу сезона разберемся, кого куда поставить", - отметил Крикунов.

Также Крикунов сообщил, что Яшкин дебютирует в составе бело-голубых в субботу в матче Кубка мэра Москвы со "Спартаком". В четверг "Динамо" в рамках Кубка мэра Москвы переиграло подмосковный "Витязь" со счетом 4:1.

"К сожалению, у нас [по ходу игры] травмировался Петерссон, у него кружится голова, посмотрим, что завтра будет. Яшкин сыграет послезавтра", - сказал Крикунов.

Защитник "Динамо" Андрей Миронов также считает, что Яшкин усилит игру команды. "Конечно, это в любом случае серьезное усиление. Думаю, несерьезного игрока "Динамо" бы не подписывало", - отметил Миронов.