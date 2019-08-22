Российский боец Гамзатов проведет дебютный бой в UFC 9 ноября в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Шамиль Гамзатов проведет дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Москве 9 ноября против бразильца Клидсона Абреу. Об этом ТАСС сообщил Абреу.

"Проведу бой против Гамзатова на турнире в Москве", - сказал Абреу.

Турнир UFC в Москве может возглавить бой между россиянином Александром Волковым и бразильцем Джуниором дос Сантосом.

На счету Абреу 15 побед и три поражения. В послужном списке Гамзатова 13 побед и ни одного поражения.