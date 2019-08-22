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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки сыграют первый матч отбора ЧЕ-2020 в Ростове-на-Дону

Матч против команды Словакии станет дебютным для нового главного тренера россиянок Амброса Мартина

ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по гандболу проведет первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Словакии в Ростове-на-Дону 25 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерации гандбола России.

Начало встречи - 19:30 мск. 29 сентября россиянки на выезде проведут второй матч отборочного турнира против команды Швейцарии. Также в 4-й группе выступит команда Сербии, каждая сборная сыграет с тремя соперниками дома и на выезде, после чего две лучшие команды группы выйдут в финальный турнир европейского первенства.

Этот матч станет первым во главе сборной России для главного тренера испанца Амброса Мартина. Предыдущим наставником женской сборной России был Евгений Трефилов, который работал в команде с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под его руководством команда завоевала золото Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебро Игр 2008 года в Пекине. Она четыре раза побеждала на чемпионатах мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза становилась серебряным (2006, 2018) и бронзовым (2000, 2008) призером чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 4 по 20 декабря в Дании и Норвегии, в турнире примут участие 16 команд. Всего россиянки дважды становились серебряными и дважды - бронзовыми призерами чемпионатов Европы. Турнир проводится раз в два года, первый состоялся в 1994 году. В 2018 году россиянки проиграли в финале хозяйкам соревнования - француженкам (21:24).

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