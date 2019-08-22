Российские гандболистки сыграют первый матч отбора ЧЕ-2020 в Ростове-на-Дону

ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по гандболу проведет первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Словакии в Ростове-на-Дону 25 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерации гандбола России.

Начало встречи - 19:30 мск. 29 сентября россиянки на выезде проведут второй матч отборочного турнира против команды Швейцарии. Также в 4-й группе выступит команда Сербии, каждая сборная сыграет с тремя соперниками дома и на выезде, после чего две лучшие команды группы выйдут в финальный турнир европейского первенства.

Этот матч станет первым во главе сборной России для главного тренера испанца Амброса Мартина. Предыдущим наставником женской сборной России был Евгений Трефилов, который работал в команде с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под его руководством команда завоевала золото Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебро Игр 2008 года в Пекине. Она четыре раза побеждала на чемпионатах мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза становилась серебряным (2006, 2018) и бронзовым (2000, 2008) призером чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 4 по 20 декабря в Дании и Норвегии, в турнире примут участие 16 команд. Всего россиянки дважды становились серебряными и дважды - бронзовыми призерами чемпионатов Европы. Турнир проводится раз в два года, первый состоялся в 1994 году. В 2018 году россиянки проиграли в финале хозяйкам соревнования - француженкам (21:24).