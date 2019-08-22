Олимпийский чемпион Алан Хугаев возглавил Минспорта Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 августа. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Северной Осетии возглавил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, председатель парламентского комитета по национальной политике и делам молодежи Алан Хугаев. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы республики.

"Алан Хугаев занял пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии", - сказал собеседник агентства.

Ранее должность главы Минспорта республики занимал бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, который покинул пост по собственному желанию в июле. Он назначен советником главы Северной Осетии по развитию футбола, а также президентом на общественных началах нового частного футбольного клуба "Алания Владикавказ".

Предшественником Габулова был олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев, занимавший пост главы регионального Минспорта с марта 2014 года.