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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Хромых лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при

Третье место занимает еще одна россиянка Камила Валиева

ТАСС, 22 августа. Российская фигуристка Майя Хромых занимает первое место после короткой программы на первом этапе юниорского Гран-при. Соревнования проходят во французском Куршевеле.

13-летняя россиянка набрала 67,72 балла. Второе место занимает фигуристка из Южной Кореи Со Ён Ви (65,75), третье - еще одна россиянка Камила Валиева (62,31), допустившая падение на тройном лутце.

Турнир в Куршевеле стал для Валиевой и Хромых международным дебютом. Ранее они не выступали на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за возрастных ограничений.

Произвольную программу фигуристки покажут 23 августа, этап Гран-при завершится 24 августа.

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