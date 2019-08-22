Эксперт: Томашевский победил в чемпионате России по шахматам благодаря хладнокровию

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Евгений Томашевский смог одержать победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам благодаря спокойствию и хладнокровию. Таким мнением с ТАСС поделился в четверг гроссмейстер, шахматный аналитик Сергей Шипов после победы Томашевского на чемпионате России.

В заключительной партии турнира, который проходил в Удмуртии, Томашевский белыми фигурами одержал победу над Кириллом Алексеенко и во второй раз стал чемпионом страны. Всего за 11 туров соревнований 32-летний гроссмейстер набрал 7 очков.

"На самом финише вровень шли несколько шахматистов, но Томашевский оказался более терпеливым, хладнокровным и спокойным, - сказал Шипов. - Он вообще у нас на особом положении в шахматном мире, он классический интеллигент, профессор, несмотря на свою относительную молодость. И я надеюсь, что теперь у него начнется вторая молодость, а руководители национальной сборной обратят на него внимание".

В женском Суперфинале победу одержала Ольга Гиря. По итогам 11 партий она и Наталья Погонина вышли в лидеры, набрав по 8 очков. Для выявления победителя шахматистки сыграли тай-брейк (1:1 по партиям) и определили победителя в армагеддоне, 28-летняя Гиря оказалась сильнее белыми фигурами и впервые стала чемпионкой России.

Ситуация такая, что они [Томашевский и Гиря] не были фаворитами этих соревнований, по большому счету интрига сохранялась до самого конца, - отметил собеседник агентства. - Ольга приехала в блестящей форме, она лидировала с громадным перевесом, но едва не лишилась титула, на финише то ли нервы, то ли физика немножко подсели, она позволила Наталье Погодиной догнать себя, лично у меня было ощущение, что титул уплывает, но шахматные боги распорядились по-другому. Я считаю, что своей карьерой и своим служением шахматам Ольга заслужила это, в определенном смысле, везение".