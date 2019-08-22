Собянин открыл в Москве первый хоккейный турнир сезона

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл хоккейный турнир "Кубок мэра Москвы", который пройдет с 22 по 25 августа, и назвал столицу сердцем русского хоккея.

"Поздравляю вас с большим спортивным праздником - с началом хоккейного сезона <...>. Без всякого сомнения Москва является сердцем русского хоккея. Десятки тысяч подростков и взрослых москвичей беззаветно преданы хоккею. В Москве проводится Студенческая лига, "Золотая шайба", Континентальная хоккейная лига и множество других соревнований", - сообщил Собянин.

Также мэр Москвы поздравил всех с 350-летием российского флага, отметив, что российский триколор неоднократно поднимался над самыми престижными соревнованиями в честь сборной России по хоккею. "Спасибо нашим спортсменам и их тренерам за тот праздник, который они нам дали. Объявляю Кубок мэра Москвы по хоккею открытым", - сказал мэр.

Первый хоккейный турнир сезона проходит с 22 по 25 августа во Дворце спорта "Мегаспорт" уже в 12-й раз и традиционно предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В этом году болельщиков ждет нововведение - образовательная программа для юных болельщиков, которые смогут не только следить за игрой профессионалов, но и услышать комментарии от хоккейного эксперта. Перед началом матча юные болельщики получат специальные наушники, через которые будет вестись трансляция. Организаторами соревнований являются Департамент спорта города Москвы и Федерация хоккея Москвы.

Кубок мэра разыграют московские команды "Динамо", "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь". Турнир проводится в один круг, каждая команда сыграет по 3 матча.