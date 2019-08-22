Брагин: турнир четырех наций в Пермском крае поспособствует развитию региона

ТАСС, 22 августа. Проведение в Перми Турнира четырех наций, в котором примут участие молодежные сборные (игроки до 20 лет) по хоккею из России, Чехии, Швеции и Финляндии, имеет важное значение для развития Пермского края. Об этом в четверг сказал журналистам главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после прибытия команды в Пермь.

Турнир пройдет с 23 по 25 августа во дворце спорта "Молот".

"Федерация хоккея развивает регионы, детский спорт. [Проведение Турнира четырех наций] - это важный момент для развития вашего региона", - сказал Брагин журналистам.

Он отметил, что турнир позволит оценить подготовку игроков. По словам Брагина, сборная Чехии, с которой россиянам предстоит сыграть 23 августа, - серьезный противник. "Надеюсь, что сможем порадовать", - сказал тренер.

Турнир четырех наций проходит по круговой системе: команды сыграют друг с другом по одному матчу.

Брагин приводил молодежную сборную России в качестве главного тренера к золотым (2011), серебряным (2012, 2015, 2016) и бронзовым (2017, 2019) медалям чемпионатов мира.