Португалия на 0,3 балла сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

В четверг российский "Спартак" на выезде проиграл португальской "Браге" со счетом 0:1, ранее в этот же день другой португальский клуб, "Витория", в гостях сыграл вничью с румынским клубом "Стяуа" (0:0). Днем ранее "Краснодар" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Греции уступил местному "Олимпиакосу" (0:4). Ранее краснодарцы под руководством главного тренера Сергея Матвеева по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда главного еврокубкового турнира победили португальский "Порту" (0:1 - дома, 3:2 - в гостях), отправив соперника в групповую стадию Лиги Европы.

ТАСС, 22 августа. Португалия на 0,3 балла приблизилась к занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Позиция, которую на данный момент занимает Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

На аналогичной стадии второго по значимости еврокубка "Спартак" дважды обыграл швейцарский "Тун" (3:2 - в гостях, 2:1 - дома), завоевав право сыграть в раунде плей-офф квалификации. На данный момент единственным российским клубом, завершившим выступление на международной арене, является тульский "Арсенал", который в дебютном еврокубковом сезоне по сумме двух матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому "Нефтчи" (0:1 - дома, 0:3 - в гостях).

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 41,649 балла. Отставание Португалии от России теперь составляет пять зачетных очков. Даже если "Спартак" не сможет выйти в групповую стадию Лиги Европы, потерпев поражение от "Браги" и в Москве, "Краснодар" дома в ответной встрече уступит "Олимпиакосу", а "Витория" одержит победу, Россия к началу основной сетки еврокубков по-прежнему будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", а Португалию - лиссабонская "Бенфика". В основной сетке Лиги Европы свой путь начнут российский ЦСКА, португальские "Порту" и "Спортинг".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.