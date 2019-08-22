Кононов: "Спартак" строго играл в обороне против "Браги", за исключением момента с голом

БРАГА /Португалия/, 22 августа. /ТАСС/. Футболисты московского клуба "Спартак" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" строго играли в обороне, если не считать момент с пропущенным мячом. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Олег Кононов.

"Спартак" в четверг на выезде со счетом 0:1 проиграл "Браге" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Тяжелый матч для нас, - сказал Кононов. - Игра в какой-то степени была равна, но мы не доводили свои атаки до логического завершения, много ошибались. В обороне действовали строго, за исключением эпизода, когда нам забили. Этот эпизод мы разберем, ошибка случилась еще до того, как был произведен удар по воротам".

"Я не буду комментировать действия игроков по отдельности, в том числе и Резиуана Мирзова. Да, мы проиграли, но у нас есть шанс в ответном матче", - подчеркнул главный тренер красно-белых.

Ответная игра между российским и португальским клубами состоится 29 августа в Москве на стадионе "Открытие-Арена".