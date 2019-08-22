"Вулверхэмптон" обыграл "Торино" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 23 августа. Английский футбольный клуб "Вулверхэмптон" в гостях обыграл итальянскую команду "Торино" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей голы на счету Диогу Жоты (59-я минута) и Рауля Хименеса (72), на 43-й минуте матча защитник "Торино" Бремер отправил мяч в свои ворота, в составе итальянской команды отличились Лоренцо де Сильвестри (61) и Андреа Белотти с пенальти (89).

На пути к плей-офф "Вулвехэмптон" обыграл "Крусэйдерс" из Северной Ирландии (2:0, 4:1) и армянский "Пюник" (4:0, 4:0), "Торино" был сильнее венгерского "Дебрецена" (3:0, 4:1) и белорусского "Шахтера" (5:0, 1:1).

Ответный матч между командами пройдет 29 августа в Великобритании. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповой стадии Лиги Европы.

Результаты других матчей игрового дня:

"Мальмё" (Швеция) - "Бней Иегуда" (Израиль) - 3:0;

"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0;

"Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения) - 0:0;

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 3:0;

"Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия) - 3:1;

АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция) - 1:3;

"Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0;

АЗ (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия) - 1:1;

"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия) - 2:1;

ПСВ (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр) - 3:0;

"Страсбур" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) - 1:0;

"Стяуа" (Румыния) - "Витория" (Португалия) - 0:0;

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан) - 3:2;

"Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция) - 2:0;

"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина) - 3:1;

"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция) - 1:0;

"Партизан" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия) - 2:1.