Всеафриканский чемпионат по шахматам под эгидой FIDE стартует в Касабланке

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 23 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Чемпионат по шахматам в рамках Африканских игр - 2019 под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) стартует в пятницу в Касабланке. Соревнования завершатся 28 августа.

Шахматисты разыграют пять комплектов наград. Пройдут соревнования по рапиду (смешанные команды, мужчины, женщины) и блицу (мужчины, женщины). В чемпионате примут участие более 20 африканских стран.

В дни проведения турнира ожидается приезд в Касабланку президента FIDE Аркадия Дворковича. "Мы с гордостью констатируем, что шахматы возвращаются на Африканские игры благодаря усилиям FIDE. Федерация старается включать шахматы в программу всех значительных спортивных событий", - отметили организаторы соревнований.

За ходом турнира в Касабланке будут внимательно следить специалисты, освещать событие будут профессиональные комментаторы. Наблюдать за партиями смогут и многочисленные любители этой игры.

Игры во имя объединения

Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие около 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Медали будут разыграны в 29 дисциплинах, среди которых значатся легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля на каноэ, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах спорта будут разыграны лицензии на летние Олимпийские игры в Токио

Впервые Африканские игры прошли в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования ранее не проводились. Для оказания помощи гостям Игр оргкомитет привлек более двух тысяч волонтеров.

Как было отмечено в официальном сообщении организаторов мероприятия, распространенном в преддверии открытия, Игры 2019 года призваны побудить спортивную молодежь развиваться и достигать нового уровня. Также поставлена цель объединения с африканскими странам для работы над общей спортивной программой. Соревнования помогут развить дух честной игры, взаимоуважения и олимпийского движения среди молодых атлетов Африки.