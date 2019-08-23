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WTA

Россиянка Блинкова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Бронксе

Встреча против китаянки Ван Цян завершилась поражением со счетом 6:0, 1:6, 4:6
Анна Блинкова EPA/MAXIM SHIPENKOV
Описание
Анна Блинкова
© EPA/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 23 августа. Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла китаянке Ван Цян в четвертьфинальном матче турнира в Бронксе (Нью-Йорк, США). Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 0:6, 6:1, 6:4 в пользу китайской спортсменки. Соперницы впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале Ван Цян сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. Матч состоится в пятницу, начало - 21:30 мск.

Турнир в Бронксе завершится 24 августа.

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