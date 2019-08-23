Россиянка Блинкова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Бронксе

ТАСС, 23 августа. Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла китаянке Ван Цян в четвертьфинальном матче турнира в Бронксе (Нью-Йорк, США). Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 0:6, 6:1, 6:4 в пользу китайской спортсменки. Соперницы впервые встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале Ван Цян сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. Матч состоится в пятницу, начало - 21:30 мск.

Турнир в Бронксе завершится 24 августа.