"Ривер Плейт" победил "Серро Портеньо" в матче Кубка Либертадорес благодаря двум пенальти

ТАСС, 23 августа. Футбольный клуб "Ривер Плейт", являющийся действующим победителем Кубка Либертадорес, обыграл парагвайский "Серро Портеньо" в первом четвертьфинальном матче текущего розыгрыша турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0, оба мяча были забиты с пенальти.

Первый одиннадцатиметровый удар судья Виктор Каррилло назначил после просмотра видеоповтора уже в дебюте матча. Игнасио Фернандес (6-я минута) пробил точно. Во втором тайме полузащитник оформил дубль, однако в дело снова вмешалась система видеоассистента рефери (VAR) - арбитр усмотрел игру рукой и гол отменил. Уже через 10 минут атака "Ривер Плейта" завершилась назначением еще одного пенальти, его реализовал Рафаэль Борре (65), установив окончательный счет.

На данный момент сыграны все первые матчи четвертьфинальной стадии. В другой паре еще один прошлогодний финалист турнира аргентинский "Бока Хуниорс" победил эквадорский "ЛДУ Кито" (3:0). В противостояниях бразильских клубов "Фламенго" оказался сильнее "Интернасьоналя" (2:0), а "Палмейрас" обыграл "Гремио" (1:0). Ответные матчи пройдут 28, 29 и 30 августа.

Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. На втором месте идет "Бока Хуниорс" (6), замыкает тройку уругвайский "Пеньяроль" (5). Действующий победитель "Ривер Плейт" имеет в своем активе четыре титула.