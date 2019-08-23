Матч Кубка Дэвиса между сборными Пакистана и Индии перенесен с сентября на ноябрь

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение перенести встречу в рамках Кубка Дэвиса между сборными Индии и Пакистана с сентября на ноябрь из-за обострения отношений между странами и опасений за безопасность спортивных делегаций. Об этом сообщается в официальном заявлении ITF.

"После тщательного изучения текущей ситуации в области безопасности в Пакистане, которое провели независимые эксперты-консультанты по безопасности, комитет Кубка Дэвиса принял решение перенести матч группы I Азия/Океания между сборными Пакистана и Индиа, который должен был состояться в Исламабаде 14-15 сентября", - говорится в заявлении.

В заявлении указывается, что первоочередной задачей ITF является безопасность спортсменов, официальных представителей и зрителей. Матч перенесен на ноябрь, точные даты будут названы комитетом не позднее 9 сентября. При этом комитет Кубка Дэвиса пока сохранил Исламабад местом проведения этой встречи.

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.