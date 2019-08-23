Дворкович: FIDE видит перспективу включения шахмат в программу Европейских игр

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) видит перспективу включения шахмат в программу Европейских игр. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент организации Аркадий Дворкович.

Шахматы представлены как полноценный вид спорта на Африканских играх, проходящих с 19 по 31 августа в Марокко. Также они будут представлены на Азиатских играх в 2020 году.

"Договориться [о включении шахмат в программу Европейских игр] пока что мы не смогли, но перспектива для этого есть, - сказал Дворкович. - Шахматы были когда-то в программе Африканских и Азиатских игр, но были исключены. Первая ласточка после перерыва - это Игры в Марокко, шахматы будут в официальной программе и медальном зачете. Пройдут соревнования по быстрым шахматам, рапиду и блицу как в личном, так и в командном зачете".

Европейские игры - региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Европейские игры прошли летом 2015 года в Баку, вторые - в

2019 году в Минске. В 2023 году соревнования пройдут в польском Кракове.