Дворкович: сборная России будет фаворитом на командном чемпионате Европы по шахматам

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты будут одними из фаворитов на командном чемпионате Европы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"На любых континентальных и мировых соревнованиях Россия входит в число фаворитов. Конкуренты, тем не менее, сильные - это команды Азербайджана, Армении, Франции, Англии и ряда других стран, - сказал Дворкович. - Что касается FIDE, то Европейский шахматный союз - это наши самые близкие партнеры".

"Мы, естественно, будем внимательно следить за чемпионатом. У нас есть соглашение о взаимной поддержке развития шахмат с Европейским шахматным союзом", - добавил глава FIDE.

Командный чемпионат Европы пройдет в Батуми с 23 октября по 3 ноября.