В Железноводске откроют первую на Кавминводах экстремальную велотрассу

ПЯТИГОРСК, 23 августа /ТАСС/. Первый на Кавказских Минеральных Водах памп-трек (волнистая экстремальная велотрасса) откроют на территории нового парка "Комсомольская поляна" в Железноводске, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.

"Монтаж волнистой велосипедной трассы, представляющей собой чередование ровных участков и уклонов, ведется на территории парка "Комсомольская поляна". Для катания по памп-треку лучше всего подходят горные велосипеды и ВМХ. Размер экстремальной велотрассы составляет более 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также в новом общественном пространстве устанавливают геометрический роллердром, территорию для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Помимо этого, там появится площадка с тренажерами для воркаута и детский городок в виде Кремля.

Строительство парка ведется по программе "Комфортная городская среда". На реализацию проекта по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова выделено 90 млн рублей.