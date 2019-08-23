Футболист "Краснодара" Кабелла из-за травмы выбыл минимум на полгода

ТАСС, 23 августа. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Реми Кабелла выбыл по меньшей мере на полгода из-за травмы, полученной в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом". Об этом сообщил генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг, которого цитирует пресс-служба клуба.

"Мы потрясены травмой Реми Кабеллы, полученной им в матче с "Олимпиакосом", - сказал Хашиг. - Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок (ранее из-за травм на длительный срок выбыли Юрий Газинский и Виктор Классон - прим. ТАСС). Более того, Реми Кабелла - наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке".

"Краснодар" выдал свой лучший старт в РПЛ (Российской премьер-лиге - прим. ТАСС), набрав 13 очков за шесть туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора", - добавил гендиректор "Краснодара".

Хашиг отметил, что "Краснодар" не имеет больших возможностей для усиления состава из-за финансового fair play. "У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play. И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных, однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил", - сказал он.

Ответный матч против "Олимпиакоса" "Краснодар" проведет дома 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.