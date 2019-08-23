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Чемпион UFC Нурмагомедов начал заключительный этап подготовки к бою с Порье

Бой между спортсменами пройдет 7 сентября в Абу-Даби
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал заключительный этап подготовки к поединку против американца Дастина Порье. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Хабиб начал заключительный этап подготовки", - сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его, проведя одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.

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