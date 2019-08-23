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Мировой футбол

Футболист "Милана" Кессье может перейти в "Монако"

Отмечается, что клубы уже провели переговоры по трансферу игрока

ТАСС, 23 августа. Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, заинтересован в приобретении ивуарийского полузащитника итальянского "Милана" Франка Кессье. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал RMC Sport.

Отмечается, что клубы уже провели переговоры по трансферу 22-летнего футболиста. "Милан" хочет выручить от продажи игрока не менее €20 млн.

Кессье выступает за "Милан" с 2017 года, до лета 2019 года права на игрока принадлежали "Аталанте". В прошлом сезоне он провел за "Милан" 42 матча в различных турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Президентом "Монако" является Дмитрий Рыболовлев, вице-президентом и генеральным директором - Олег Петров. В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт.

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