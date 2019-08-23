Тихонов: "Спартак" имеет хорошие шансы на выход в групповой этап Лиги Европы

"Вчера была более-менее равная игра, - сказал Тихонов. - У "Браги" были подходы к воротам, но они практически не создали ничего опасного, их гол - это случайность, у "Спартака" вчера очень неуверенно сыграли крайние полузащитники, но очень здорово отработал в защите Георгий Джикия. Хотя стоит признать, что все равно "Брага" наиграла на гол, но я большего ждал от португальцев. Конечно, на них сказалась усталость после игры со "Спортингом" (1:2) 18 августа в чемпионате Португалии (1:2), но "Спартак" тоже играл в дерби против ЦСКА (2:1), а потом команда совершала перелет, это тоже очень серьезно сказывается".

Тихонов считает, что пока у "Спартака" нет лидера на поле. "Сыгранности пока нет у "Спартака", но этому есть объяснение: команда играет в национальном чемпионате одним составом, в еврокубках - другим, причем приходится выходить на поле без своих определяющих футболистов. Я не говорю, что Гус Тил - лидер "Спартака", но он является одним из определяющих игроков центра поля, а в Лиге Европы он пока играть не может, так как заигран еще за АЗ в еврокубках. Затем посмотрите на то, как играет Андре Шюррле без Эсекльеля Понсе и с ним (Понсе отбывает трехматчевую дисквалификацию в чемпионате России - прим. ТАСС) - это же две разные вещи", - добавил специалист.

"Я уверен, что "Спартак" спокойно выиграет в ответном матче. Сами футболисты говорят о том, что они должны проходить "Брагу", поэтому я думаю, что у "Спартака" большие шансы на выход в групповую стадию", - резюмировал Тихонов.

Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги Европы, проигравшая команда завершит выступление в еврокубках.