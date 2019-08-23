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Зимние олимпийские виды спорта

Экипировщик сборной России по биатлону срывает сроки поставки комплектов на новый сезон

Российские спортсмены еще не получили форму, в то время как в пятницу в Белоруссии стартовал чемпионат мира по летнему биатлону

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Экипировщик команды России по биатлону срывает сроки поставки спортивных комплектов на предстоящий сезон. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Российские спортсмены еще не получили экипировку, в то время как в пятницу в Белоруссии стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. Начиная с прошлого сезона экипировщиком команды является компания KV+.

"Люди, которые ее изготовляют, пока не исполняют своих обязательств. Но они должны все сделать, сейчас выясняем причину задержки", - сказал Драчев.

"Ничего страшного, мы раньше экипировку получали в сентябре или октябре", - добавил четырехкратный чемпион мира.

Новый сезон стартует в конце ноября.

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