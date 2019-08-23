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Бокс

Чемпион мира по боксу Ковалев оказался тяжелее Ярда на взвешивании перед поединком

Бой между спортсменами пройдет 24 августа в Челябинске

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Сергей Ковалев оказался тяжелее британца Энтони Ярда на взвешивании перед поединком. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.

"Ковалев показал на весах 79,2 кг, Ярд - 78,9 кг", - сказал собеседник агентства.

Поединок между Ковалевым и Ярдом пройдет 24 августа в Челябинске на арене "Трактор".

На счету 36-летнего россиянина 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. 28-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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