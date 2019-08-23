Шалимов: в игре "Спартака" не чувствовалось, что команда может забить гол "Браге"

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российский "Спартак" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы не показал той игры, благодаря которой можно было забить гол в ворота португальской "Браге". Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России, бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

"Сама по себе игра была спокойной, даже вязкой, - сказал Шалимов. - Меня "Брага" не восхитила, не было напора, натиска с их стороны, "Спартак" оборонялся в основном, моментов практически не было. Вообще, по игре не чувствовалось, что "Спартак" может забить. Я думаю, что красно-белые не наиграли на поражение, но победу точно не заслужили - они не сыграли уверенно".

Шалимов считает, что ответная игра будет непростой для "Спартака". "Счет очень ненадежный. В ответном матче задача номер один - не пропускать ни в коем случае. Даже если "Спартак" будет вести 2:0, пропущенный гол серьезно осложнит ситуацию", - добавил бывший игрок "Спартака".

50-летний специалист поделился мнением о лидерстве в московском клубе. "Судя по тому, что я вижу на поле, наверное, лидером в раздевалке является Георгий Джикия. Он нередко подсказывает своим игрокам, может упрекнуть, даже высказать что-то в жесткой форме. Андре Шюррле выделяется на поле как футболист, он может сам себе создать момент, перевернуть игру в одиночку за счет высокого индивидуального мастерства", - заявил Шалимов.

Победитель данного противостояния продолжит выступление в групповом раунде Лиги Европы, проигравшая команда завершит еврокубковую кампанию.