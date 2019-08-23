Матчевая встреча российских и японских сумоистов в рамках ВЭФ пройдет 4 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Матчевая встреча сборных России и Японии по сумо в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоится 4 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВЭФ.

Сборные России и Японии будут составлены из четырех спортсменов и трех спортсменок. Лидерами сборной России будут чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в весе до 115 кг Ацамаз Казиев и серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в абсолютной категории Заур Караев, японскую команду возглавят чемпионы страны 2019 года Кодзи Осанай (до 115 кг) и Атсуши Игараши (свыше 115 кг). Помимо матчевой встречи, пройдут личные турниры в абсолютной категории у мужчин и женщин. Сборная России во второй раз встретится с командой Японии в 2019 году, в первой встрече, прошедшей 16 июня в Москве в рамках Всероссийского олимпийского дня, российские сумоисты победили со счетом 16:9.

Также в программу Российско-японского дома сумо включены показательные выступления сумоистов и мастеров тувинской борьбы хуреш, знакомство с философией сумо в интерактивной форме, выступление музыкальных и творческих коллективов.

"Я очень рад, что матчевая встреча по сумо между сборными Японии и России включена в программу ВЭФ-2019. Сумо глубоко укоренилось в культуре нашей страны и является неотъемлемой частью жизни японского народа, при этом многие российские спортсмены добились больших успехов в сумо. Благодаря распространению сумо у россиян появляется больше возможностей соприкоснуться с культурой и историей Японии", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

"Турнир во Владивостоке соберет лидеров мирового сумо. Презентация нашего вида спорта на таких глобальных площадках, как ВЭФ, имеет огромное значение для развития и продвижения сумо, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества с фондом "Росконгресс". При этом Российско-японский дом сумо станет для форума новой площадкой для расширения диалога между странами на разных уровнях", - сказал президент Федерации сумо России Роман Илиев.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.