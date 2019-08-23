Пинчевский: участники турнира по дзюдо имени Кано получат важный соревновательный опыт

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Организаторы международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано ожидают высокую посещаемость соревнований. Такое мнение ТАСС высказал ответственный секретарь организационного комитета турнира Аркадий Пинчевский.

Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдет в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В турнире примут участие сборные России, Японии, Южной Кореи, Монголии и Китая. Соревнования пройдут 5 сентября на "Фетисов-Арене".

"Вместимость "Фетисов-Арены" составляет пять тысяч, столько человек примерно и собирается на турнире. В этот раз ждем высокую посещаемость, даже больше, чем в прошлом году", - сказал собеседник ТАСС.

"Для дальневосточного региона такой турнир - мероприятие номер один в дзюдо. Приходит много детей, учащихся спортивных школ. Для них это отличный шанс увидеть лидеров в этом виде спорта, пусть даже только в возрастной категории до 18 лет. После этого турнира наблюдается увеличение числа детей, которые записываются в секции дзюдо", - рассказал Пинчевский.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.