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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер Мишин ждет, что сезон-2019/20 в фигурном катании получится интересным

В пятницу в Петербурге проходит открытая тренировка подопечных тренера
Алексей Мишин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Мишин
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Предстоящий сезон в фигурном катании должен получиться интересным. Такое мнение ТАСС высказал тренер Алексей Мишин.

В пятницу в Санкт-Петербурге проходит открытая тренировка подопечных Мишина, одними из которых являются чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка Европы Софья Самодурова.

"Я ожидаю очень интересный сезон. Относительно результатов давайте подождем контрольных прокатов и первых этапов Гран-при. После этого можно будет понять, что нас ждет и какие будут тенденции", - сказал он.

Первый этап Гран-при пройдет в США с 18 по 20 октября.

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