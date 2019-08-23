Тренер Мишин ждет, что сезон-2019/20 в фигурном катании получится интересным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Предстоящий сезон в фигурном катании должен получиться интересным. Такое мнение ТАСС высказал тренер Алексей Мишин.

В пятницу в Санкт-Петербурге проходит открытая тренировка подопечных Мишина, одними из которых являются чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка Европы Софья Самодурова.

"Я ожидаю очень интересный сезон. Относительно результатов давайте подождем контрольных прокатов и первых этапов Гран-при. После этого можно будет понять, что нас ждет и какие будут тенденции", - сказал он.

Первый этап Гран-при пройдет в США с 18 по 20 октября.