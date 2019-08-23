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Футбол в России

Футболист "Авангарда" Коробов избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

Спортсмену грозила дисквалификация на два года

ТАСС, 23 августа. Полузащитник курского футбольного клуба "Авангард" Дмитрий Коробов получил предупреждение за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба юридической группы "КлеверКонсалт", которая занималась делом спортсмена.

20 мая Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные вещества. Имя футболиста не уточнялось. Позднее в прессе появилась информация, что этим игроком является Коробов, футболисту грозила дисквалификация на два года.

Коробов выступал за новосибирскую "Сибирь", воронежский "Факел" и екатеринбургский "Урал", в составе которого стал финалистом Кубка России сезона-2016/17. Годом позднее он повторил это достижение будучи игроком "Авангарда". За курский клуб он провел 56 матчей в разных турнирах, забив семь голов и отдав две голевые передачи.

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