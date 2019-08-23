Футболист "Авангарда" Коробов избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 23 августа. Полузащитник курского футбольного клуба "Авангард" Дмитрий Коробов получил предупреждение за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба юридической группы "КлеверКонсалт", которая занималась делом спортсмена.

20 мая Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные вещества. Имя футболиста не уточнялось. Позднее в прессе появилась информация, что этим игроком является Коробов, футболисту грозила дисквалификация на два года.

Коробов выступал за новосибирскую "Сибирь", воронежский "Факел" и екатеринбургский "Урал", в составе которого стал финалистом Кубка России сезона-2016/17. Годом позднее он повторил это достижение будучи игроком "Авангарда". За курский клуб он провел 56 матчей в разных турнирах, забив семь голов и отдав две голевые передачи.