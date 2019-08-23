Путин 23 августа в Сочи посетит церемонию открытия Кубка мира по хоккею "Сириус-2019"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вечером 23 августа отправится в Сочи, где примет участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд "Сириус-2019". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня президент перелетит в Сочи, где вечером он планирует принять участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд "Сириус-2019", - сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что речь идет о соревнованиях среди юниоров. "Будут играть ребята из канадской сборной команды провинции Альберта и наша команда "Локомотив", - добавил представитель Кремля.

В первой половине дня, по словам представителя Кремля, президент уже провел два международных телефонных разговора, а также совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.