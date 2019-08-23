Драчев считает, что вокруг темы контрактов биатлонистов создали нездоровый ажиотаж

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что вокруг темы недовольства биатлонистов сборной страны условиями контрактов с организацией создали нездоровый ажиотаж. Об этом он заявил ТАСС.

Биатлонист Логинов считает, что предаст партнеров по сборной, если подпишет контракт с СБР

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписывать контракт с организацией, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, но которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

"Есть договор, без которого нельзя работать, вот и все. Какой-то нездоровый ажиотаж вокруг всего этого, раздули скандал на ровном месте. Вскочил маленький прыщик, а такое ощущение, что начался абсцесс и требуется реанимация", - сказал Драчев.

"Сегодня [лидер сборной] Логинов, завтра будет Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система. Пока не будет дисциплины, не будет и спорта, должен быть порядок", - подчеркнул он.

Правление СБР обсудит этот вопрос 27 августа, на заседание руководящего органа приглашены биатлонисты.

Логинов в минувшем сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. В ноябре 2016 года спортсмен возобновил карьеру после трехлетней дисквалификации за использование эритропоэтина.