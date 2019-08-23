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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев считает, что вокруг темы контрактов биатлонистов создали нездоровый ажиотаж

Правление Союза биатлонистов России обсудит этот вопрос 27 августа
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что вокруг темы недовольства биатлонистов сборной страны условиями контрактов с организацией создали нездоровый ажиотаж. Об этом он заявил ТАСС.

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Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписывать контракт с организацией, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, но которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

"Есть договор, без которого нельзя работать, вот и все. Какой-то нездоровый ажиотаж вокруг всего этого, раздули скандал на ровном месте. Вскочил маленький прыщик, а такое ощущение, что начался абсцесс и требуется реанимация", - сказал Драчев.

"Сегодня [лидер сборной] Логинов, завтра будет Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система. Пока не будет дисциплины, не будет и спорта, должен быть порядок", - подчеркнул он.

Правление СБР обсудит этот вопрос 27 августа, на заседание руководящего органа приглашены биатлонисты.

Логинов в минувшем сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. В ноябре 2016 года спортсмен возобновил карьеру после трехлетней дисквалификации за использование эритропоэтина.

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