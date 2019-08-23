Надаль: российский теннисист Медведев показывает впечатляющую игру

МАДРИД, 23 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль считает, что россиянин Даниил Медведев показывает впечатляющий теннис в последние недели, трижды подряд выйдя в финалы турниров и завоевав титул. Такое мнение Надаль высказал в интервью ТАСС.
В августе 23-летний Медведев сыграл три турнира и неизменно выходил в финалы. 4 августа в решающем матче соревнований в Вашингтоне россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу, а 11 августа Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии "Мастерс" в канадском Монреале, где проиграл Надалю. 19 августа Медведев завоевал первый титул на турнире "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), победив в финале соревнований в американском Цинциннати бельгийца Давида Гоффена. В обновленном рейтинге АТР Медведев занимает пятое место.
"Медведев впечатляюще играл в августе, добившись также своего первого титула АТР 1000 (после победы в турнире серии "Мастерс" - прим. ТАСС). В финале, в котором я играл против него в Монреале, возможно, он не проявил весь свой талант, но следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью", - сказал Надаль.
Испанец также отметил результаты 23-летнего россиянина Карена Хачанова (9-е место в рейтинге). "Карена я хорошо знаю, верю, что наступит момент, когда он добьется огромных результатов. Он уже одержал победу на важных турнирах, сыграл очень важные матчи. Многие вспоминают матч, который мы сыграли в прошлом году на Открытом чемпионате США (спортсмены встретились в 3-м круге, Надаль победил в четырех сетах - прим. ТАСС), без сомнения, он стал одним из лучших матчей турнира", - отметил Надаль.
Отвечая на вопрос о том, кого он считает лучшим теннисистом России из тех, с кем встречался, Надаль отметил: "Их много, но с Николаем Давыденко у меня всегда были очень сложные матчи".
Надаль занимает второе место среди всех теннисистов в истории по количеству побед (18) на турнирах серии Большого шлема. Испанец является двукратным победителем Уимблдона, 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, трехкратным победителем Открытого чемпионата США, а также победителем Открытого чемпионата Австралии. Рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого 20 побед на турнирах Большого шлема.