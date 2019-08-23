Надаль: российский теннисист Медведев показывает впечатляющую игру

МАДРИД, 23 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль считает, что россиянин Даниил Медведев показывает впечатляющий теннис в последние недели, трижды подряд выйдя в финалы турниров и завоевав титул. Такое мнение Надаль высказал в интервью ТАСС.

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В августе 23-летний Медведев сыграл три турнира и неизменно выходил в финалы. 4 августа в решающем матче соревнований в Вашингтоне россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу, а 11 августа Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии "Мастерс" в канадском Монреале, где проиграл Надалю. 19 августа Медведев завоевал первый титул на турнире "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), победив в финале соревнований в американском Цинциннати бельгийца Давида Гоффена. В обновленном рейтинге АТР Медведев занимает пятое место. "Медведев впечатляюще играл в августе, добившись также своего первого титула АТР 1000 (после победы в турнире серии "Мастерс" - прим. ТАСС). В финале, в котором я играл против него в Монреале, возможно, он не проявил весь свой талант, но следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью", - сказал Надаль.

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