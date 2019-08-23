СМИ: Неймар попросил "Барселону" увеличить предложение по его трансферу

ТАСС, 23 августа. Бразильский форвард французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар попросил руководство испанской "Барселоны" увеличить предложение по своему трансферу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее радиостанция RAC1 сообщала, что ПСЖ отклонил предложение испанского клуба об аренде 27-летнего бразильца с последующей опцией выкупа, потому как французский клуб требует большую сумму, чем предлагает "Барселона". Однако испанская команда рассчитывает на успешное завершение трансфера после того, как бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо перешел на правах аренды в немецкую "Баварию". В настоящий момент представители Неймара пытаются оказать воздействие на руководство "Барселоны" для скорейшего оформления сделки.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.