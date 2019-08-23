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Бокс

Пуэрториканский рефери Пабон обслужит боксерский поединок Ковалев - Ярд

Поединок пройдет 24 августа на арене "Трактор" в Челябинске

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пуэрториканский рефери Луис Пабон будет обслуживать поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Пабон будет рефери в поединке Ковалев - Ярд", - сказал собеседник агентства.

Пабон известен российским болельщикам по работе на поединке между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Владимиром Кличко. Впоследствии команда Поветкина планировала подать протест на работу рефери, поскольку, по мнению команды россиянина, Пабон позволял Кличко нарушать правила, а также засчитал российскому боксеру нокдауны.

Поединок Ковалев - Ярд пройдет 24 августа на арене "Трактор" в Челябинске.

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