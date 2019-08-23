Экипировщик сборной России по биатлону готов выдать комплекты спортсменам в ближайшие дни

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Экипировщик сборной России по биатлону в ближайшее время готов обеспечить спортивными комплектами на новый сезон членов национальной команды. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков.

В пятницу глава СБР Владимир Драчев сообщил, что компания KV+ пока не выполнила своих обязательств по обеспечению экипировкой спортсменов национальной команды на предстоящий зимний сезон.

"Опоздания были, но они не критичны. На данный момент практически вся экипировка получена и уже находится на складе. В ближайшие дни ее можно будет получить", - сказал Голиков.

При этом для выступления на летнем чемпионате мира по биатлону, который стартовал в пятницу в Белоруссии, у российских спортсменов все необходимое уже имеется, заметил собеседник агентства. "Вы можете видеть, что спортсмены здесь выступают в экипировке. Все нормально", - заявил он.